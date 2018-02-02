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2 Февраля 2018 15:16

Дебютант НХЛ "Вегас" добывает 34-ю победу в сезоне

Начинают с рекорда. Дебютант Национальной хоккейной лиги "Вегас" добывает 34-ю победу в сезоне. Столько не выигрывал никто из новичков. На этот раз в овертайме досталось "Виннипегу", 3:2. В таблице Западной конференции "Голден Найтс" на первом месте. Во всей лиге больше "Вегаса" набрала только "Тампа".

  

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