Дебютант НХЛ "Вегас" добывает 34-ю победу в сезоне

2 Февраля 2018 15:16

Начинают с рекорда. Дебютант Национальной хоккейной лиги "Вегас" добывает 34-ю победу в сезоне. Столько не выигрывал никто из новичков. На этот раз в овертайме досталось "Виннипегу", 3:2. В таблице Западной конференции "Голден Найтс" на первом месте. Во всей лиге больше "Вегаса" набрала только "Тампа".