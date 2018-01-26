Дарья Юркевич заняла 35-е место в спринте на чемпионате Европы по биатлону

26 Января 2018 19:10

Дарья Юркевич заняла 35-е место с одним промахом в спринте на чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау. Отметим, что она единственная представляет женскую сборную Беларуси на континентальном форуме. Равных же в спринте не было Ирине Варвинец из Украины. От победительницы Юркевич отстала на минуту и 22 секунды. Напомним, завтра состоится гонка преследования, где это важно.

Среди мужчин лучшее время из белорусов показал Владимир Чепелин. Он 12-й, на минуту и 3 секунды отстал от победителя - Андрея Расторгуева из Латвии. Также в пасьют попали Сергей Бочарников - 23-й, Роман Елетнов - 34-й, Дмитрий Абашев - 42-й и Антон Смольский - 57-я позиция.