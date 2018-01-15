Спорт
15 Января 2018 07:02
Дарья Домрачева заняла шестое место в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону
Дарья Домрачева 5-ый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершила цветочной церемонией. Попала в шестерку лучших в гонке с массового старта. На протяжении долгого времени она лидировала на дистанции, но все решили два промаха на заключительном огневом рубеже. В топ-20 - еще две белоруски. Обладательница Малого хрустального глобуса в индивидуальной гонке Надежда Скардино - 16-я, а Ирина Кривко - 14-я. Следующий и уже предолимпийский этап начнется 18 января в итальянском Антхольце.
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