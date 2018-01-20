Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Победу одержала немка Лаура Далмайер.

На финише гонки за вторую позицию Дарья Домрачева боролась с итальянкой Доротеей Вирер. Белоруска наступила на палку отталкивания итальянки и прекратила борьбу, позволив Вирер финишировать второй.