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Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону
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20 Января 2018 15:50

Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону

Дарья Домрачева заняла третье место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Победу одержала немка Лаура Далмайер.

На финише гонки за вторую позицию Дарья Домрачева боролась с итальянкой Доротеей Вирер. Белоруска наступила на палку отталкивания итальянки и прекратила борьбу, позволив Вирер финишировать второй.

На финише гонки за вторую позицию Дарья Домрачева боролась с итальянкой Доротеей Вирер. 
Фото и видео IBU World Cup


  

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