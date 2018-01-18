Дарья Домрачева заняла четвертое место в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

18 Января 2018 19:06

Дарья Домрачева заняла четвертое место в спринте на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Трехкратная олимпийская чемпионка лидировала перед второй стрельбой, но, допустив один промах, откатилась после "стойки" на восьмое место. Тем не менее, белоруска не сдалась — сумела отыграть 4 позиции и показала быстрейший ход на лыжне среди всех спортсменок.

Из других результатов белорусок: Надежда Скардино - 28-я, Надежда Писарева - 36-я, Динара Алимбекова, которая закрыла все мишени, стала 43-й. Ирина Кривко в итоговом протоколе 83-я. В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования. Отмечу, этап в Антхольце — заключительный перед Олимпиадой в Пхенчхане.