Дарья Домрачева седьмая в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

4 Января 2018 17:09

Дарья Домрачева седьмая в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе с третьей скоростью. Это лучший показатель среди белорусок. 17-е место заняла Ирина Кривко, Надежда Скардино 35-я. Надежда Писарева и Динара Алимбекова на 61-й и 63-й позиции соответственно. А победила в гонке Анастасия Кузьмина из Словакии.