Дарья Домрачева официально завершила свою спортивную карьеру

25 Июня 2018

Герой Беларуси Дарья Домрачева официально завершила свою спортивную карьеру. Сегодня на специально созванной пресс-конференции в штаб-квартире Национального олимпийского комитета в Минске Даша сообщила о своем решении журналистам. Дарья Домрачева подчеркнула, что главным мотивом такого выбора стала невозможность найти компромисс между воспитанием ребенка и профессиональной карьерой биатлонистки.

Напомним, Дарья Домрачева - единственная в истории биатлона четырехкратная олимпийская чемпионка. Отметим, поддержать Дашу приехал и муж белоруски король биатлона Уле-Эйнар Бьорндален.

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