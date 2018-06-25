Сегодня разрешилась и одна из главных спортивных интриг лета. Несколько часов назад Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. Она сделала выбор в пользу своей семьи. Одна из лучших биатлонисток мира после рождения дочери и возвращения в большой спорт выдала потрясающий сезон. Кульминацией стало выступление на Олимпиаде в Пхенчхане. Четырехкратная олимпийская чемпионка еще недавно была в Норвегии. Там ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален проводил свою прощальную вечеринку.

Для объявления непростого решения Дарья Домрачева сегодня собрала пресс-конференцию в Минске. Все подробности у Павла Капуцкого. Продолжать или нет профессиональную карьеру? Над этим вопросом Дарья Домрачева думала до последнего. Надежда Скардино объявление сделала на три недели раньше в прямом эфире "Беларусь 1". Когда в воскресенье появилась новость, что Домрачева собирает пресс-конференцию, сомнений у любителей биатлона почти не было.

Обычно для объявления о продолжении карьеры пресс-конференции не собирают. Дарья заходит в зал, заполненный представителями СМИ. Пресс-секретарь НОК Виктория Меннанова оговаривает формат, Домрачева с волнением произносит столь грустные для белорусских любителей биатлона слова.

Дмитрий Губерниев не ждал и новость о завершении Дарьей карьеры опубликовал в Instagram раньше официального объявления.

Где-то на последнем ряду в черной кепке скромно сидит восьмикратный олимпийский чемпион. Уле-Эйнар Бьорндален принял бы любое решение жены. И на сегодняшней пресс-конференции должен был просто быть рядом.

Уле-Эйнар Бьорндален, восьмикратный олимпийский чемпион: "Разумеется, у Дарьи была возможность продолжить карьеру. Стоял выбор между дочкой и спортом. И если бы она выбрала карьеру и продолжила побеждать, то для этого пришлось бы тратить очень много времени. А это значит меньше времени уделять Ксении. И это бы могло сказаться на ее развитии, воспитании. Мы приняли решение, что семья важнее".

В середине июня Бьорндален проводил прощальную вечеринку в Норвегии. Вместе с женой исполнил романтический танец.

Карьера Дарьи Домрачевой - это потрясающая история успеха. Первую олимпийскую медаль она выиграла в 23 года. Бронза индивидуалки в Ванкувере только распечатала копилку, которая через 4 года зазвенела. Три золота Сочи свели с ума спортивный мир. На следующий год Большой хрустальный глобус. Потом переутомление организма, монунклеоз и пропуск сезона. Затем еще счастливые моменты. Рождение дочери Ксении, замужество. И фантастическое возвращение. Серебро в масс-старте Пхенчхана и эстафетное золото.

Из большого спорта Домрачева уходит по-настоящему великой. Все самое важное она выиграла. Четыре олимпийских золота, семь медалей чемпионатов мира, 34 победы на этапах Кубка планеты. Это благодаря ей биатлон стал самым рейтинговым спортом на белорусском телевидении, это она влюбила в себя всю страну.

В конце Дарья вместе с Уле-Эйнаром нарезает торт всем участникам пресс-конференции. Белоруска наконец-то отдохнет от бешенного ритма, в котором живет с 6-летнего возраста. Пока семья живет в трех странах: Австрии, Норвегии и Беларуси. А когда Ксении придет время идти в школу, решат, где осесть.

Домрачева еще не решила, чем будет заниматься дальше. По белорусским законам, Дарья до 1 октября 2019 может быть в декретном отпуске. В конце пресс-конференции, рассказывая о Играх в Южной Корее, она делает оговорку.

Четырехкратную олимпийскую никто не поправляет. В феврале был Пхенчхан, а Пекин - это только через четыре года. Чуть позже логичный вопрос, может, через год или два передумаете?

Без Домрачевой и Скардино белорусский биатлон никогда не будет прежним. Похоже, на какое-то время о медалях нужно забыть. Но история подсказывает, что без спада не бывает подъема.