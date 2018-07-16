ЧМ по футболу в России вошел в историю как лучший за все время проведения этих мировых первенств

16 Июля 2018

Чемпионат мира по футболу в России вошел в историю как лучший за все время проведения этих мировых первенств. Матчи турнира на стадионах посетили более трех миллионов человек. Праздник и сегодня продолжается во всех 11 городах, которые принимали мундиаль.

Главная футбольная интрига четырехлетия разрешилась накануне на московском стадионе «Лужники». Сборная Франции, победив Хорватию, во второй раз в своей истории после 20-летнего перерыва стала чемпионом мира. Лучшим игроком турнира признан Лука Модрич - полузащитник сборной Хорватии, а лучшим молодым игроком - нападающий сборной Франции 19-летний Килиан Мбаппе.

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#Чемпионат мира по футболу 2018

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