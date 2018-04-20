"Чижовка-Арена" в эти выходные принимает самый главный теннисный матч года

21 Апреля 2018 21:22

Женская сборная Беларуси сражается за право остаться в следующем сезоне в Мировой группе Кубка Федерации - элитном дивизионе, в котором играют 8 лучших команд мира. В соперниках наших девушек - теннисистки из Словакии.

Перед самым началом встречи гостьи преподнесли белорускам сюрприз. Из-за проблем со здоровьем против Александры Саснович не смогла сыграть первая ракетка словацкой сборной Анна Каролина Шмидлова. Ее место заняла Яна Чепелова. Матч держал в напряжении до последнего розыгрыша. Первый сет завершился на тай-брейке, где удача была на стороне Саснович. Во втором Александра уступала 1:5, но сумела вовремя собраться, выиграла 6 геймов подряд и одержала победу в этой встрече, принеся сборной Беларуси первое очко.

Вслед за Александрой Саснович на корт вышла Арина Соболенко. Свою соперницу Викторию Кужмову белоруска хорошо знает по выступлениям на юниорском уровне. Матч затянулся почти на два с половиной часа. Первый сет остался за словацкой теннисисткой - 6:2, во втором с аналогичным счетом выиграла уже Соболенко. Третий прошел в равной борьбе и девушки доиграли до тай-брейка, в котором Кужмова буквально вырвала победу у нашей Арины.

1:1 после первого игрового дня. Завтра на "Чижовка-Арене" противостояние Беларусь - Словакия продолжится. Первыми на корт должны выйти Арина Соболенко и Яна Чепелова. После - Александра Саснович и Виктория Кужмова. На парный поединок заявлены Вера Лапко и Лидия Морозова, а также Яна Чепелова и Виктория Кужмова. Однако капитаны команд за час до начала матча могут сделать замены. Прямые трансляции с корта на "Чижовка-Арене" будет вести "Беларусь 5". Начало в 12:00.