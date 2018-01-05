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"Чижовка-Арена" принимает хоккейные баталии Рождественского турнира
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5 Января 2018 17:03

"Чижовка-Арена" принимает хоккейные баталии Рождественского турнира

К этой минуте завершилась ровно половина игровой программы второго дня. Буквально полчаса назад прозвучала финальная сирена в матче Чехия - Балканы. Счет - 25:3. А в 19 часов на лед большой площадки "Чижовка-Арены" выйдет команда Президента, которая сыграет с дебютантами турнира - сборной Китая. В 19:30 на малой арене матч Швеция - Россия.

  

Теги: Рождественский турнир 2018

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