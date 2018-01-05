"Чижовка-Арена" принимает хоккейные баталии Рождественского турнира

5 Января 2018 17:03

К этой минуте завершилась ровно половина игровой программы второго дня. Буквально полчаса назад прозвучала финальная сирена в матче Чехия - Балканы. Счет - 25:3. А в 19 часов на лед большой площадки "Чижовка-Арены" выйдет команда Президента, которая сыграет с дебютантами турнира - сборной Китая. В 19:30 на малой арене матч Швеция - Россия.