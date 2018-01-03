Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартовал в немецком Оберхофе

4 Января 2018 15:03

Программу соревнований открыл женский спринт. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева ушла на дистанцию четвертой, она уже финишировала. Пока лидер нашей команды на 5 месте.

У Надежды Скардино - 20-й номер. Ирина Кривко - 46-я, а Надежда Писарева - 59-я. Также бежит Динара Алимбекова - у нее 80-й стартовый.

Прямую трансляцию в эти минуты ведет телеканал "Беларусь 5". За результатами гонки следите в следующих выпусках новостей.