Главная>>Спорт>>Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартовал в немецком Оберхофе
Спорт
RSS
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартовал в немецком Оберхофе
Скачать Поделиться

4 Января 2018 15:03

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартовал в немецком Оберхофе

Программу соревнований открыл женский спринт. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева ушла на дистанцию четвертой, она уже финишировала. Пока лидер нашей команды на 5 месте.

У Надежды Скардино - 20-й номер. Ирина Кривко - 46-я, а Надежда Писарева - 59-я. Также бежит Динара Алимбекова - у нее 80-й стартовый. 

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартовал в немецком Оберхофе

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартовал в немецком Оберхофе

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартовал в немецком Оберхофе

Прямую трансляцию в эти минуты ведет телеканал "Беларусь 5". За результатами гонки следите в следующих выпусках новостей.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =