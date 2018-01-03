Четвертый этап Кубка мира по биатлону можно рассматривать как неплохой задел предолимпийских стартов

4 Января 2018 21:04

В немецком Оберхофе сегодня кипели спортивные страсти на биатлонных трассах. Четвертый этап Кубка мира, пожалуй, один из самых зрелищных и самых сложных. В непростых погодных условиях (сильный ветер и снег) сегодня за пьедестал сражались женщины в спринте, среди них и сильнейшие спортсменки сборной Беларуси. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и итоговую седьмую позицию Дарьи Домрачевой, сегодня этап можно рассматривать как неплохой задел предолимпийских стартов. В Оберхофе работает наш корреспондент Анна Эйсмонт. У нее итоги стартового дня четвертого этапа Кубка мира.

Каждый год, начиная с 1984-го, в немецком Оберхофе есть такая традиция - в первых месяцах января население этого городка и его окрестностей увеличивается в разы. Причина тому - этап Кубка мира по биатлону, и немцы при любой погоде делают из этого соревнования огромный праздник и для самих спортсменов, и для многочисленных болельщиков.

Уже за несколько часов болельщики всех возрастов собираются возле стадиона, и среди них как будто негласное соревнование за самый яркий и необычный наряд или головной убор. Ведь этот праздник - этап Кубка мира по биатлону - они здесь ждут целый год.

Наш спор - чья же все-таки Даша - рассудила дружная семья из Минска, держа на руках, пожалуй, самого юного болельщика на этом стадионе.

За нашу Дарью Домрачеву болел весь стадион. Однако, увы, сегодня на пьедестал подняться ей не удалось - Дарья допустила два промаха и расположилась в итоговом протоколе на седьмой позиции. При этом Домрачева показала сегодня третью скорость среди всех участниц гонки.

Ветер действительно сегодня был главным препятствием для биатлонисток. Только двум из 92-х стартовавших спортсменкок удалось сегодня пройти два огневых рубежа без промахов. Один промах и у обладательницы серебра на предыдущем этапе в Анжи Ирины Кривко - сегодня это 17-е место.

Квалифицировалась в гонку преследования, которая пройдет в субботу, с 35-м временем и Надежда Скардино, хотя спортсменка все еще восстанавливается после перенесенной простуды.

Еще двум белорускам - Надежде Писаревой и Динаре Алимбековой - совсем немного не хватило, чтоб на финише попасть в компанию 60-ти сильнейших биатлонисток.

Завтра в Оберхофе состоится мужской спринт. Так что болеем за наших спортсменов и смотрим "Беларусь 5”. Начало прямой трансляции в 16:05.