Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов смотрите на "Беларусь 2" и "Беларусь 5"

4 Апреля 2018 08:08

Четвертьфинальная стадия футбольной Лиги чемпионов продолжится сегодня двумя поединками.

В английском дерби сойдутся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". В этом сезоне в Премьер-лиге команды встречались дважды, и оба раза победа доставалась "Ливерпулю". Прямая трансляция матча на "Беларусь 5" - сегодня в 21:40.

Параллельно на "Беларусь 2" - встреча "Барселоны" и "Ромы". Сине-гранатовые в Лиге чемпионов не проигрывают дома уже 25 матчей подряд. А вот итальянцы до четвертьфинала доходили дважды в истории. И на этом их путь на турнире заканчивался.