В Могилеве чествовали спортсменов, тренеров, участников Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане

10 Апреля 2018 12:15

Главное пожелание от руководителя области Владимира Доманевского - чтобы награды были не последние. За успешное выступление в Корее почетные грамоты Могилевского облисполкома вручены Динаре Алимбековой и Юрию Голубу. Благодарственные письма - тренерам, которые внесли огромный вклад в подготовку спортсменов.

Динара Алимбекова, олимпийская чемпионка Олимпийских игр - 2018 в Пхенчхане: "Сезон был длинный, достаточно тяжёлый, первый мой взрослый сезон. Хочется отдохнуть, а потом уже через несколько дней, может, или недель подумать уже о следующих планах. Мне очень приятно, что мои труды ценятся".

Юрий Голуб, паралимпийский чемпион Паралимпийских игр - 2018 в Пхенчхане: "Это послужит для кого-то примером, кто-то станет на лыжи. Увидит, что можно добиваться успехов трудом, будет работать, мечтать, верить в себя".

Благодарственные письма и ценные подарки вручены также победителям республиканских соревнований "Снежный снайпер - 2018".