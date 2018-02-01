Главная>>Спорт>>Червенский "Строитель" сыграет против брестского "Меркурия"
Спорт
RSS
Червенский "Строитель" сыграет против брестского "Меркурия"
Скачать Поделиться

2 Февраля 2018 12:18

Червенский "Строитель" сыграет против брестского "Меркурия"

В решающем матче Кубка Беларуси по футзалу сыграют червенский "Строитель" и брестский "Меркурий". Накануне в полуфинале "Строитель" разгромил "Неман" из Столбцов - 8:1. "Меркурий" был сильнее "Мелиоратора" из Ганцевич - 2:0.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =