Спорт
2 Февраля 2018 12:18
Червенский "Строитель" сыграет против брестского "Меркурия"
В решающем матче Кубка Беларуси по футзалу сыграют червенский "Строитель" и брестский "Меркурий". Накануне в полуфинале "Строитель" разгромил "Неман" из Столбцов - 8:1. "Меркурий" был сильнее "Мелиоратора" из Ганцевич - 2:0.
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