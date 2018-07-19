Задача минимум - попасть в восьмерку сильнейших. Уже через два дня в Минске стартует чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. В столицу уже прибыли почти все 16 сборных. На групповом этапе белоруски встретятся с Францией, Японией и Колумбией. Отметим, на заключительном этапе подготовки травмы получили ведущие игроки Ирина Кравченко и Яна Голякова. Тем не менее наша сборная готова бороться и без двух лидеров.

Планетарный турнир пройдет с 21 по 29 июля, принимать матчи будут минский Дворец спорта и арена "Фалькон Клаб". Вход на все игры свободный.