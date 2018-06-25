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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
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Чемпионат мира по футболу. Саудовская Аравия - Египет. 2-1
25 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу. Саудовская Аравия - Египет. 2-1.
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические дневники чемпионата на телеканалах
"Беларусь 5"
и
"Беларусь 2"
.
Теги:
#Чемпионат мира по футболу 2018
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