Чемпионат мира по вертолетному спорту Беларусь примет в июле

4 Февраля 2018 12:06

Пилоты более чем из 10 стран продемонстрируют мастерство в гонках, разгрузке грузов и навигации. Наш ДОСААФ готовит к соревнованиям 6 экипажей. К слову, белорусские летчики считаются фаворитами предстоящих состязаний. На прошлом чемпионате наши пилоты стали вторыми.