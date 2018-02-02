Спорт
4 Февраля 2018 12:06
Чемпионат мира по вертолетному спорту Беларусь примет в июле
Пилоты более чем из 10 стран продемонстрируют мастерство в гонках, разгрузке грузов и навигации. Наш ДОСААФ готовит к соревнованиям 6 экипажей. К слову, белорусские летчики считаются фаворитами предстоящих состязаний. На прошлом чемпионате наши пилоты стали вторыми.
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