Чемпионат мира по ринго проходит в спортивном комплексе Стайки

Это относительно молодая игра появилась в Польше в конце 50-ых. В Беларуси впервые ею заинтересовались в начале двухтысячных. Она похожая на пионер-бол, однако вместо мячика игроки бросают резиновое кольцо. Посоревноваться с мастерством, скоростью и координацией наших спортсменов приехали команды из России, Литвы, Латвии, Индии, ЮАР, США.

Ринго доступна каждому. На спортивной площадке встречаются игроки даже разных возрастных категорий. Например, первое место среди взрослых в одной из дисциплин чемпионата занял 10-классник.