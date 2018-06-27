Чемпионат мира по футболу. Расписание трансляций на 27 июня

Хорватия и все-таки Аргентина - участники плей-офф чемпионата мира по футболу от группы D. Балканцы одолели Исландию 2:1. А Аргентину спас от позора на 86-ой минуте защитник Маркос Рохо - его гол принес латиноамериканцам вымученную победу над сборной Нигерии - 2:1. Таким образом, в 1/8 Хорватия сыграет с Данией, Аргентина - с Францией.

Сегодня определятся участники плей-офф от групп E и F. Мексиканцы встретятся со шведами. Прямой эфир на "Беларусь 5" в 16:50. И параллельно на "Беларусь 2" начнется поединок Южная Корея - Германия. Встречи группы E запланированы на 20:50. Бразильцы сыграют с сербами, а швейцарцы с командой Коста-Рики. Напомним, обзоры всех встреч доступны на YouTube-канале "Беларусь 5" и в группах АТН в социальных сетях.