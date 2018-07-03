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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
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Спорт
Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала. Швеция - Швейцария. 1:0
3 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала. Швеция - Швейцария. Счет - 1:0.
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические дневники чемпионата на телеканале
"Беларусь 5"
.
Теги:
#Чемпионат мира по футболу 2018
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