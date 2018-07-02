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Беларусь 24
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1 канал
Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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Я знаю!
Большое Телевидение
"Славянский базар - 2017"
"БТ - 60. Наша история"
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Спорт
Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала. Бразилия - Мексика. 2:0
2 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала. Бразилия - Мексика. Счет 2:0
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические дневники чемпионата на телеканалах
"Беларусь 5"
.
Теги:
#Чемпионат мира по футболу 2018
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