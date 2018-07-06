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Спорт
Чемпионат мира по футболу. 1/4 финала. Уругвай - Франция. 0:2
6 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу. 1/4 финала. Уругвай - Франция. Счет 0:2.
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические дневники чемпионата на телеканале
"Беларусь 5"
.
Теги:
#Чемпионат мира по футболу 2018
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