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Радио "Беларусь"
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Спорт
Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция - Бельгия 1:0
10 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция - Бельгия. Счет 1:0.
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические дневники чемпионата на телеканале
"Беларусь 5"
.
Теги:
#Чемпионат мира по футболу 2018
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