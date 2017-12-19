Cегодня завершится этап Кубка мира по биатлону. Прямые трансляции на "Беларусь 5"

17 Декабря 2017 12:06

Во французском Анси двумя гонками с массовым стартом на 12 с половиной километров завершится сегодня этап Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию отправятся женщины. Прямая трансляция на "Беларусь 5" начнется в 13:40. В предварительный стартовый лист от сборной Беларуси попали Надежда Скардино и Ирина Кривко. В 16:25 на этой же кнопке начнется трансляция мужского масс-старта. Он пройдет без участия белорусов.