Главная>>Спорт>>Cегодня завершится этап Кубка мира по биатлону. Прямые трансляции на "Беларусь 5"
Спорт
RSS
Cегодня завершится этап Кубка мира по биатлону. Прямые трансляции на "Беларусь 5"
Скачать Поделиться

17 Декабря 2017 12:06

Cегодня завершится этап Кубка мира по биатлону. Прямые трансляции на "Беларусь 5"

Во французском Анси двумя гонками с массовым стартом на 12 с половиной километров завершится сегодня этап Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию отправятся женщины. Прямая трансляция на "Беларусь 5" начнется в 13:40. В предварительный стартовый лист от сборной Беларуси попали Надежда Скардино и Ирина Кривко. В 16:25 на этой же кнопке начнется трансляция мужского масс-старта. Он пройдет без участия белорусов.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 18.12.2017 18:03 / Спорт Рубрика "Матчбол"
Без призовых мест Без прызавых месцаў Women's pursuit race in 3rd stage of Biathlon World Cup in France brings our team no awards 16.12.2017 15:12 / Спорт Без призовых мест

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =