Главная>>Спорт>>Бывшие игроки "Динамо" переходят в солигорский "Шахтер"
Спорт
RSS
Бывшие игроки "Динамо" переходят в солигорский "Шахтер"
Скачать Поделиться

9 Января 2018 15:00

Бывшие игроки "Динамо" переходят в солигорский "Шахтер"

По ходу сезона минский клуб расторг контракты с нападающими Александром Матерухиным и Александром Кулаковым. Теперь они будут помогать "Шахтеру" в борьбе за белорусское чемпионство.  

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 08.01.2018 18:03 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =