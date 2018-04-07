Бронзовые награды Республиканского хоккейного турнира завоевала команда Гомельской области

7 Апреля 2018 21:05

Команда Президента Беларуси одержала победу в первом матче финальной серии Республиканского хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. В гостях в Молодечно действующие победители соревнований переиграли прошлогоднего финалиста - хоккеистов из Минской области - 12:8. Второй матч финальной серии, которая продлится до двух побед одной из команд, пройдёт в следующую субботу на льду малой арены в Чижовке.

Баталии за третье место уже завершились. Бронзовые награды турнира завоевала команда Гомельской области. Со счетом 3:0 она переиграла хоккеистов из Брестской области.