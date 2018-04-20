20 Апреля 2018 19:05

Бронислав Самойлов выиграл второй этап веломногодневки по дорогам Турции "Тур Мерсина" и возглавил спринтерский зачет, а другой гонщик велоклуба "Минск" Эдуард Ворганов захватил желтую майку и сохранил за собой лидерство в зачете горняков. Сегодня пелотон преодолел чуть больше 164 км с двумя горными премиями и двумя промежуточными спринтами. Веломногодневка финиширует в воскресенье.