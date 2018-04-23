Брестское "Динамо" вырывает ничью в матче против "Смолевичей"

23 Апреля 2018 15:11

Брестское "Динамо" вырывает ничью в домашнем матче против дебютанта элиты - "Смолевичей". Спас хозяев от второго поражения подряд в чемпионате Павел Нехайчик на 4-й компенсированной минуте. Накануне "Ислочь" поделила очки с "Городеей" - 0:0. А гродненский "Неман" одержал первую победу в Минске над "Торпедо" - 1:0. Сегодня 4-й тур завершится. "Днепр" примет "Шахтер", а "Витебск" - БАТЭ. Оба матча в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" в 18:45 и 20:45 соответственно.