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Брестское "Динамо" со счетом 2-1 обыграло "Луч"
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5 Апреля 2018 19:22

Брестское "Динамо" со счетом 2-1 обыграло "Луч"

Брестское "Динамо" со счетом 2-1 обыграло "Луч" в рамках второго тура чемпионата Беларуси по футболу. У хозяев два мяча забил Павел Савицкий, в составе гостей отличился Роман Грибовский. Во втором тайме серьезное повреждение получил нападающий брестчан Артем Милевский, футболист был вынужден покинуть поле. 

  

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