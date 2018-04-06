5 Апреля 2018 19:22

Брестское "Динамо" со счетом 2-1 обыграло "Луч" в рамках второго тура чемпионата Беларуси по футболу. У хозяев два мяча забил Павел Савицкий, в составе гостей отличился Роман Грибовский. Во втором тайме серьезное повреждение получил нападающий брестчан Артем Милевский, футболист был вынужден покинуть поле.