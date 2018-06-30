Брестское "Динамо" громит на выезде "Гомель" - 5:0 в матче 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу - и поднимается на 6 место в турнирной таблице. Хет-трик оформил Джоэл Фамейе, дубль - Павел Савицкий, еще один мяч на счету Романа Юзепчука. Южане же - на 12-й строчке.

Лидер первенства БАТЭ берет верх над "Лучом" - 2:1. Пока борисовчане опережают минское "Динамо" на 7 очков. Свой матч "бело-голубые" проведут в воскресенье дома против "Днепра".

А сегодня на "Беларусь 5" прямая трансляция из Жодино, где местное "Торпедо" сыграет с минским. Завершится тур в Солигорске, где "горняки" примут "Смолевичи".