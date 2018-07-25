Братья Запашные стали звездными послами II Европейских игр

Безвизовый режим будет введен и для болельщиков на время проведения в Беларуси II Европейских игр. А сегодня братья Запашные стали послами предстоящих состязаний. В культурном центре посольства Беларуси в Москве состоялась торжественная встреча с легендами мирового цирка. Правда, присутствовать смог только Аскольд. Особое внимание уделили деталям игр, а именно: сколько стран участвуют, в каких дисциплинах, где будут размещаться спортсмены, чем будут угощать гостей.

Аскольд Запашный, звездный посол II Европейских игр 2019 года, народный артист России: "Россиянам надо только сказать, что это будет происходить, они с удовольствием посетят дружественную Беларусь. Я знаю, что многие люди хотят туда приехать. Информация из уст в уста передается самая позитивная. Все любят Беларусь как гостеприимную, очень чистую и красивую страну".

В число "звездных послов" Европейских игр - 2019 войдут выдающиеся и авторитетные личности из мира спорта, искусства и культуры из разных стран Европы. Первой этот статус получила 4-кратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.