Спорт
30 Января 2018 12:18
"Бостон" на выезде обыгрывает "Денвер"
Лучшая команда Восточной конференции НБА "Бостон" на выезде с разницей в одно очко обыгрывает "Денвер" 111:110. Кайри Ирвинг набирает 27 очков. Это вторая победа "Селтикс" в семи последних матчах. 25 очков Виктора Оладипо помогают "Индиане" сломить "Шарлотт" 106:95. "Пейсерс" седьмые на Востоке.
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