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"Бостон" на выезде обыгрывает "Денвер"
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30 Января 2018 12:18

"Бостон" на выезде обыгрывает "Денвер"

Лучшая команда Восточной конференции НБА  "Бостон" на выезде с разницей в одно очко обыгрывает "Денвер" 111:110. Кайри Ирвинг набирает 27 очков. Это вторая победа "Селтикс" в семи последних матчах. 25 очков Виктора Оладипо помогают "Индиане" сломить "Шарлотт" 106:95. "Пейсерс" седьмые на Востоке. 

  

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