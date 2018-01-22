Бьорндален поедет в Пхенчхан поддержать Дарью Домрачеву

22 Января 2018 17:02

Бьорндален поедет в Пхенчхан, чтобы поддержать Дарью Домрачеву. Как рассказала трехкратная олимпийская чемпионка, он не согласен с решением федерации, которая не заявит Оле-Эйнара на Игры в качестве спортсмена, но достойно держится в сложившейся ситуации. Домрачева и Бьорндален будут тренироваться вместе, и это поможет, по словам Дарьи, настроиться на победу.