Борисовский БАТЭ против солигорского "Шахтера". Безголевая ничья - 0:0

Лидер чемпионата страны по футболу - борисовский БАТЭ - накануне дома в 13-ом туре потерял очки в матче против солигорского "Шахтера". Безголевая ничья - 0:0. В этом поединке зафиксирован рекорд посещаемости "Борисов-Арены" в текущем сезоне – более семи с половиной тысяч зрителей.

В турнирной таблице чемпионата лидирует БАТЭ - 32 очка. На второй позиции идет столичное "Динамо" - 28 пунктов. На 3 балла от бело-синих отстает "Шахтер". 13-ый тур сегодня завершат два матча. "Витебск" примет "Ислочь". "Городея" на выезде сыграет против брестского "Динамо".