22 Декабря 2017 12:19

Борисовский БАТЭ не продаст "Црвене Звезде" Иванича и Милуновича за два с половиной миллиона евро. Об этом сообщают сербские СМИ. "Црвена Звезда" готова продолжить переговоры. Как отмечает одно из изданий Сербии, белорусы планируют выручить за легионеров на миллион больше.