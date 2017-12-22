Спорт
22 Декабря 2017 12:19
Борисовский БАТЭ не продаст "Црвене Звезде" Иванича и Милуновича
Борисовский БАТЭ не продаст "Црвене Звезде" Иванича и Милуновича за два с половиной миллиона евро. Об этом сообщают сербские СМИ. "Црвена Звезда" готова продолжить переговоры. Как отмечает одно из изданий Сербии, белорусы планируют выручить за легионеров на миллион больше.
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