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Борьба за плей-офф Единой лиги ВТБ обостряется
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9 Апреля 2018 12:13

Борьба за плей-офф Единой лиги ВТБ обостряется

Минские "Цмокі" в 19 туре в Эстонии обыграли "Калев", 85:80 в овертайме. Команда Александра Крутикова делит восьмое место с "Пармой". Следующий матч "драконы" проведут в четверг - в Минске против "Химок
  

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