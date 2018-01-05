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Борьба за медали Рождественского турнира на "Чижовка-Арене"
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7 Января 2018 15:00

Борьба за медали Рождественского турнира на "Чижовка-Арене"

Уже известны бронзовые призеры. Это команда Чехии.  Противостояние с дружиной Объединенных Арабских Эмиратов завершилось уверенной несколько минут назад викторией европейцев  11:2.  Отметим,  в прошлом году третье место на соревнованиях осталось за сборной ОАЭ.

Главный матч турнира начнется в 18 часов. Команда Президента Беларуси встретится с хоккеистами из России. В прямом эфире противостояние покажет "Беларусь 5". А в эти минуты на малой "Чижовка-Арене" проходит решающий матч "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе, где за победу сражаются команды "Гриффоны" и "Медведь" Этот матч "Беларусь 5" покажет в записи, начало в 16:35.

  

Теги: Рождественский турнир 2018

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