Борьба за медали Рождественского турнира на "Чижовка-Арене"

7 Января 2018 15:00

Уже известны бронзовые призеры. Это команда Чехии. Противостояние с дружиной Объединенных Арабских Эмиратов завершилось уверенной несколько минут назад викторией европейцев 11:2. Отметим, в прошлом году третье место на соревнованиях осталось за сборной ОАЭ.

Главный матч турнира начнется в 18 часов. Команда Президента Беларуси встретится с хоккеистами из России. В прямом эфире противостояние покажет "Беларусь 5". А в эти минуты на малой "Чижовка-Арене" проходит решающий матч "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе, где за победу сражаются команды "Гриффоны" и "Медведь" Этот матч "Беларусь 5" покажет в записи, начало в 16:35.