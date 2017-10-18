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Борьба за четвертьфинал Кубка Кремля по теннису
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18 Октября 2017 15:16

Борьба за четвертьфинал Кубка Кремля по теннису

В эти минуты вторая ракетка нашей сборной Александра Саснович встречается с Кристиной Младенович из Франции. Оппонентка - 13-я в мировом рейтинге и 1-я ракетка на соревнованиях в Москве. Саснович выиграла у француженки первый сет, 6:2, но во второй партии победу с таким же счетом праздновала Младенович. Сейчас идет решающий сет - там пока 2:0 в пользу Саснович. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".
  

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