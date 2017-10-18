Борьба за четвертьфинал Кубка Кремля по теннису

18 Октября 2017 15:16

В эти минуты вторая ракетка нашей сборной Александра Саснович встречается с Кристиной Младенович из Франции. Оппонентка - 13-я в мировом рейтинге и 1-я ракетка на соревнованиях в Москве. Саснович выиграла у француженки первый сет, 6:2, но во второй партии победу с таким же счетом праздновала Младенович. Сейчас идет решающий сет - там пока 2:0 в пользу Саснович. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".