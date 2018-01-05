Большой хоккей на приз Президента. Кому играть в финале за золото?

6 Января 2018 09:01

Интрига - кому играть в финале за золото, а кому бороться за бронзу Рождественского турнира - разрешится сегодня. Накануне команда Президента Беларуси одержала вторую победу. Со счетом 14:9 хозяева переиграли дебютантов соревнований - китайских хоккеистов. Эта встреча началась с символического вбрасывания легенды хоккея Фила Эспозито. Уже одно присутствие звезд такой величины поднимает статус любого турнира. Глава государства в этом матче отметился двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми пасами.

В другом матче группы А команды Швейцарии и ОАЭ разошлись миром. Это значит, что теоретические шансы на продолжение борьбы за медали турнира в этом квартете остаются у трех сборных.