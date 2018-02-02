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Болеем за наших - Ивашко и Василевского. Парный матч Кубка Дэвиса на "Беларусь 5"
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3 Февраля 2018 15:06

Болеем за наших - Ивашко и Василевского. Парный матч Кубка Дэвиса на "Беларусь 5"

В Австрии в эти минуты начался парный матч первого круга І группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Белорусы Илья Ивашко и Андрей Василевский противостоят Оливеру Мараху и Филиппу Освальду. Затем на корте запланированы две одиночные встречи. Илья Ивашко сыграет с Домиником Тимом. Следом поединок Дмитрия Жирмонта и Геральда Мельцера. Прямые трансляции на "Беларусь 5". Отметим, чтобы преодолеть эту стадию турнира, белорусам нужно побеждать в трех матчах.

  

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