Более 300 спортсменов съехались в Брест для участия в открытом Кубке Беларуси по плаванию

1 Февраля 2018 07:21

Кроме белорусских пловцов, в чемпионате участвуют спортсмены из Узбекистана, Молдовы, Латвии, Украины и России. Соревнования личные с командным зачетом. Дистанции - от 50 до полутора тысяч метров. Открытый Кубок Беларуси - это важный отборочный этап и возможность попасть на международные старты.

Александр Полегошко, главный судья соревнований: "Это первый этап отбора на три международных старта. Первое, это Чемпионат Европы среди взрослых. Второй - это юниорский ЧЕ, который пройдет в Хельсинки. И третий - это юношеские Олимпийские игры, которые пройдут со 2 по 9 октября в Буэнос-Айресе, в Аргентине".

По итогам чемпионата лучших спортсменов отберут в сборную команду Беларуси.