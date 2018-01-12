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Битва за Континентальный кубок на льду "Чижовка-Арены"
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14 Января 2018 09:00

Битва за Континентальный кубок на льду "Чижовка-Арены"

Сегодня определится победитель суперфинала турнира. В 19 часов начнется решающий матч. Минская "Юность" попробует взять третий трофей в своей истории. Для этого нужно обыграть казахстанский "Номад". Вход на трибуны бесплатный. А для тех, кто собирается следить за матчем дома, прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".

  

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