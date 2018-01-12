Битва за Континентальный кубок на льду "Чижовка-Арены"

14 Января 2018 09:00

Сегодня определится победитель суперфинала турнира. В 19 часов начнется решающий матч. Минская "Юность" попробует взять третий трофей в своей истории. Для этого нужно обыграть казахстанский "Номад". Вход на трибуны бесплатный. А для тех, кто собирается следить за матчем дома, прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".