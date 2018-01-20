20 Января 2018 21:07

Запомнится этот день еще и неординарным, а вернее сказать, благородным поступком нашей трехкратной олимпийской чемпионки. Мировые СМИ уже окрестили его биатлонный Fair Play Домрачевой - так сказать честная борьба. Наша спортсменка на финише гонки преследования в итальянском Антхольце случайно наступила на палку соперницы Доротеи Вирер и… не стала обгонять, дав ей возможность занять второе место. В итоге белоруска получила бронзу… и всеобщее признание и уважение, что, пожалуй, бесценно. "Спасибо за честность и благородство, такие поступки способны совершить только сильные спортсмены", - напишут поклонники в социальных сетях. Но обо всем по порядку. Итоги из Антхольца - у Елены Горельчик.

Четвертая позиция после спринта и отставание от стартующей в пасьюте третьей чешки Вероники Витковой всего в две секунды. В том, что именно сегодня Дарья Домрачева выиграет очередную медаль этапов Кубка мира, мало кто сомневался. Первые минуты гонки доказали этот факт даже самым ярым скептикам.

В первую тройку Домрачева ворвалась сразу. После точной стрельбы уже шла лидером. Штрафной круг на первой стойке отыграла по скорости, закрыла все мишени на третьей стрельбе, на четвертую Дальмайер, Домрачева и Экхоф пришли вместе.

Немка была безупречна, норвежка промазала дважды, Дарья ушла на штрафной круг, а выходя из него, захватила отстрелявшуюся только что по нулям Доротею Вирер. И началась борьба за серебро, Дальмаейр успела обеспечить себя практически неотыгрываемое преимущество. Белоруска и итальянка шли в сантиметрах друг от друга. Болельщики уже представляли вкусную развязку, может даже, фотофиниш. Но за 50 метров до черты случилось то, что после назовут поступком года.

В борьбе за серебро белоруска нечаянно наступила на палку Вирер, итальянка ее теряет и отчаянно пытается помочь себе уже пустой рукой. Домрачева практически останавливается и позволяет сопернице пересечь финишную черту впереди себя. Сама же выиграла бронзу - свою 74-ую медаль этапов Кубка мира. О том, что побудило трехкратную олимпийскую чемпионку, не случайно обладательницу звания Героя Беларуси, поступить именно так, она рассказала в интервью "Беларусь 1".

Красивый, а главное благородный жест, запомнят надолго. Тотчас же после окончания гонки слова восхищения Дарье Домрачевой появились на многих страничках в соцсетях.

Одним из первых стал официальный "Твиттер" Международного союза биатлонистов. Поступок белоруски здесь назвали справедливым жестом.

В "Инстаграмме" самой биатлонистки еще не появилось ни одного фото с гонки, как под предыдущим постом болельщики уже благодарили спортсменку за эмоции.