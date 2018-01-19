Биатлон. Этап Кубка мира. Гонка преследования. На "Беларусь 2" и "Беларусь 5"

20 Января 2018 09:03

В трех секундах от пьедестала. Дарья Домрачева сегодня имеет хорошие шансы на попадание в тройку по итогам гонки преследования на 6 этапе Кубка мира по биатлону. 23 секунды - отставание от лидера и 3 - от третьей строчки. Также за нашу команду выступят две Надежды - Скардино и Писарева - и Динара Алимбекова. Итак, в 15:10 прямая трансляция пасьюта начнется "Беларусь 2".

А в 16:50 на "Беларусь 5" стартует мужская гонка, где Беларусь представят два биатлониста. Это Владимир Чепелин - девятый стартовый номер (минута и 32 секунды отставание от лидера) и Роман Елетнов - он появится на лыжне 34-ым через две минуты и 12 секунд после победителя спринта - норвежца Йоханнеса Бе.