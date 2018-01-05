Подходит к завершению четвертый этап Кубка мира по биатлону

6 Января 2018 21:10

Не менее эмоциональным выдался сегодняшний старт в немецком Оберхофе, подходит к своему завершению четвертый этап Кубка мира по биатлону. В непростой борьбе нашим девушкам удалось улучшить свои позиции. По итогам гонки преследования Дарья Домрачева приняла участие в цветочной церемонии.

Все подробности у нашего корреспондента в Оберхофе Анны Эйсмонт.

В третий соревновательный день, в субботу, организаторы этапа Кубка мира в Оберхофе запланировали две гонки преследования, пожалуй, самые зрелищные. Оно и понятно: начались выходные, и болельщиков стало гораздо больше, и даже небесная канцелярия сжалилась, и наконец-то перестал лить дождь.

Открывала соревновательный день женская гонка преследования. И в стартовом листе значились три белоруски: Домрачева, Кривко, Скардино. Дарья Домрачева стартовала седьмой, и уже на третий огневой рубеж пришла второй, однако обидный промах, такой же, как и на заключительной стойке, оставил Дашу без пьедестала - 6 место. Но лидер белорусской сборной вовсе не унывает, довольна своей физической формой, ходом по лыжне и тем, как проходит ее подготовка к главному старту четырехлетия, а перед Олимпийскими играми это самое главное.

После цветочной церемонии Дашу еще долго не отпускали болельщики, и белоруска постаралась всем уделить внимание. А ведь завтра еще одна гонка.

Настроена на эстафету и Надежда Скардино, она уже значительно лучше чувствует себя после перенесенной болезни. Сегодня, стартовав 35-й, она финишировала 22-й.

Завтра по традиции Надежда Скардино откроет эстафетную гонку, также в нашей четверке Ирина Кривко - она сегодня была 20-й, следом на дистанцию уйдет Динара Алимбекова и завершит эстафету Дарья Домрачева.

У мужчин сегодня в гонке преследования принимали участие также три белоруса: Сергей Бочарников, Дмитрий Абашев и Роман Елетнов. Самый высокий стартовый номер был у Бочарникова -19-й, и приятно, что Сергей улучшил свой результат.

Завтра в заключительный день этапа в Оберхофе пройдут эстафетные гонки. В 13:20 телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию женской эстафеты, а в 16:25 смотрите мужскую эстафету на телеканале "Беларусь 2".

Так что болеем за наших спортсменов!