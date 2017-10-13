Спорт
15 Октября 2017 12:07
"БГК имени Мешкова" вырывает ничью в матче 5 тура гандбольной Лиги чемпионов
В Словении белорусы за 4 минуты до завершения встречи с местным "Целе" уступали с разницей в три мяча, но сумели набрать балл 33:33. В группе В белорусы идут четвертыми. В следующем туре, 4 ноября, БГК примет аутсайдера октета - немецкий "Киль".
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