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"БГК имени Мешкова" вырывает ничью в матче 5 тура гандбольной Лиги чемпионов
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15 Октября 2017 12:07

"БГК имени Мешкова" вырывает ничью в матче 5 тура гандбольной Лиги чемпионов

В Словении белорусы за 4 минуты до завершения встречи с местным "Целе" уступали с разницей в три мяча, но сумели набрать балл 33:33. В группе В белорусы идут четвертыми. В следующем туре, 4 ноября, БГК примет аутсайдера октета - немецкий "Киль". 
  

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