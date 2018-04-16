16 Апреля 2018 12:11

БГК имени Мешкова уступает словенскому "Целе" и финиширует на четвертом месте в СЕХА-лиге. После первой половины в матче за третье место клуб из Словении вел в один мяч - 15:14, во втором тайме лишь укрепил преимущество - 31:28. Самым результативным в составе БГК стал линейный Вячеслав Шумак - 5 мячей. В финальном матче розыгрыша "Вардар" взял верх над "Загребом" - 26:24.