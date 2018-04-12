13 Апреля 2018 07:20

БГК имени Мешкова сегодня поборется за выход в решающий матч турнира SEHA-лиги с македонским "Вардаром". Отметим, что финал 4 в этом сезоне принимает родной город оппонента - Скопье. В 18:40 на "Беларусь 5" начнется прямая трансляция одного из самых важных матчей в сезоне. Во втором полуфинале встретятся хорватский "Загреб" и словенский "Целе". Победители оспорят главный трофей в воскресенье, уступившие поборются за бронзу турнира.